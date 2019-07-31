СМИ: шесть демонстрантов в Гонконге ранены в результате атаки с помощью пиротехники

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 июля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате атаки, совершенной на группу демонстрантов с помощью пиротехники в среду утром. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Инцидент произошел у полицейского участка в отдаленном спальном районе Тин Шуй Ван. Там собралась группа продемократических активистов, требовавших отпустить двух их задержанных товарищей. Неожиданно по группе был произведен залп пиротехникой из проезжавшей мимо машины, которая скрылась.

Не менее пяти пострадавших доставлены в больницу. Для расследования инцидента вызваны специалисты по взрывчатым веществам.