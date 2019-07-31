Вода остается в 1,7 тыс. домов в пострадавшей от паводка Иркутской области

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Вода остается в 1,7 тыс. домов Иркутской области после прохождения второй волны дождевого паводка, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"По состоянию на 07:00 (02:00 мск) в 26 населенных пунктах остаются подтопленными 1 тыс. 730 домов с населением 3 тыс. 51 человек, из них 934 ребенка, 2 тыс. 308 приусадебных участков, три социально значимых объекта, один автомобильный мост в городе Байкальске на реке Солзан, 13 участков автомобильных дорог", - сказали в пресс-службе.

Остается перекрытым участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулуне в связи с повышением уровня воды в реке Ии.

Всего в ходе второй волны паводка в Иркутской области подтопления произошли в 30 населенных пунктах восьми районов. Было подтоплено 1,8 тыс. домов с население почти 4 тыс. человек.

Первая волна паводков прошла в конце июня - начале июля, из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.