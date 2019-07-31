В Волгограде трамвай сошел с рельсов после столкновения с "Газелью"

ВОЛГОГРАД, 31 июля. /ТАСС/. Трамвай в Волгограде сошел с рельсов в среду утром после столкновения с грузовой "Газелью". Пострадала водитель трамвая, от удара рассыпавшиеся из грузовика дыни блокировали проезжую часть, сообщил журналистам представитель регионального главка МВД Антон Корнаухов.

"В связи с ДТП затруднено движение по 2-й Продольной магистрали в район остановки "Чигиринская" в Ворошиловском районе Волгограда. Предварительно, около 06:30 [05:30 мск] на трамвайных путях столкнулись трамвай и "Газель". Трамвай сошел с рельсов. От удара груз из "Газели" - дыни - рассыпались и блокировали проезжую часть. Для уборки потребовалась коммунальная техника и время", - сказал он.

В настоящее время движение на участке восстановили в полном объеме. "Госпитализированных нет, водитель трамвая получила сотрясение и порезы", - уточнил представитель областного главка МВД. По предварительной информации, ДТП произошло по вине водителя "Газели".