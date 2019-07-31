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В Хабаровском крае и Амурской области подтоплены 35 населенных пунктов

Последствия паводка ликвидируют более 850 человек и порядка 200 единиц техники

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Более 600 домов в 35 населенных пунктах остаются подтопленными на Дальнем Востоке. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе МЧС России.

"В настоящее время на территории Хабаровского края и Амурской области остаются подтопленными 35 населенных пунктов и более 600 домов, а также около 1000 приусадебных участков", - сказал представитель МЧС.

Всего к ликвидации последствий паводка привлечены более 850 человек и порядка 200 единиц техники.

"По прогнозу Росгидромета, в ближайшие сутки циклоны на Дальнем Востоке будут оказывать воздействие на территории южных районов Хабаровского края, где ожидаются осадки до 45 мм за 24 часа, а также Еврейской автономной области и южных районов Амурской области", - сообщили в МЧС.

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РоссияХабаровский крайАмурская область
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