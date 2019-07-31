В Нижнем Новгороде мать двоих детей задержали за истязание сына

ТАСС, 31 июля. Следователи возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего в отношении 29-летней жительницы Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте следственного управления СК по региону.

В среду телеграм-канал Baza сообщил о том, что женщина в номере одного из отелей Нижнего Новгорода избила хоккейной клюшкой своего 12-летнего сына, якобы пытаясь "изгнать из него бесов", после чего на сутки оставила ребенка в гостинице.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица")", - указано в сообщении.

По версии следствия, с июня по 25 июля подозреваемая систематически связывала и избивала 12-летнего сына, в том числе хоккейной клюшкой. "Вечером 25 июня в квартире дома по ул. Тимирязева в Нижнем Новгороде женщина связала сына, а затем нанесла ему несколько ударов хоккейной клюшкой по телу и ввела мальчику инъекцию неизвестного препарата", - отметил в пресс-службе следственного управления.

По данным СК, женщина задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. "Малолетние дети подозреваемой изъяты: мальчик помещен в социально-реабилитационный центра, а месячная девочка - в медицинское учреждение", - указано в сообщении.