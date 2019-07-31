Адвокаты обжаловали приговор экс-замдиректору ФСИН России Коршунову

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Представители защиты обжаловали приговор бывшему заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олегу Коршунову. Об этом ТАСС сообщила адвокат Мария Кузнецова, представляющая интересы другого фигуранта дела - бывшего директора ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России Виталия Морусова.

"Мы подали краткую жалобу, в которой просим апелляционную инстанцию Мосгорсуда приговор Гагаринского суда отменить, наших подзащитных оправдать в связи с недоказанностью их вины", - сказала адвокат.

29 июля Гагаринский суд Москвы назначил семь лет колонии Коршунову, признав его виновным в рамках одного из эпизодов уголовного дела о мошенничестве на 263 млн рублей. Суд также назначил Коршунову штраф в размере 900 тыс. рублей. Виталия Морусова суд приговорил к пяти годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. рублей.

Суд также взыскал в пользу потерпевшей стороны всю сумму причиненного ведомству ущерба. Кроме того решением суда Коршунов лишен классного чина "действительный государственный советник 2-го класса" (соответствует званию генерал-лейтенанта) и лишил подсудимых права заниматься организационно-хозяйственной деятельностью сроком на три года. Суд засчитал им время, проведенное под стражей во время следствия и суда, пересчитав им срок по схеме один день за 1,5 дня.

Как установил суд, Коршунов и гендиректор ООО "Торгово-промышленная компания "ДАЦЕ Групп" Смбат Арутюнян в 2015 году разработали план хищения денег, выделяемых в 2016 году на закупку обуви для нужд ФСИН. Соучастники создали видимость того, что обувь производится ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России в рамках госконтракта. В действительности же обувь изготовлялась из более дешевых и не предусмотренных контрактом материалов на оборудовании "ДАЦЕ Групп", которое они разместили в исправительных колониях в Липецке, Пермском и Красноярском краях. По указанию Коршунова к изготовлению обуви были привлечены заключенные.

Ранее в ходе следствия с Арутюняном было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он дал показания, изобличающие Коршунова и других соучастников. Уголовное дело в отношении него было рассмотрено в Гагаринском суде в особом порядке осенью прошлого года. Арутюнян был приговорен к 3,5 года колонии и штрафу в размере 500 тыс. рублей.

В чем еще обвиняется

Олег Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года, в отношении него возбуждено шесть уголовных дел. Три из них связаны с мошенничеством при выполнении контрактов на закупку обуви, одно - с растратой при закупке сахара и горюче-смазочных материалов, одно - со злоупотреблением полномочиями в ходе строительства СИЗО в Крыму, еще одно - с получением взятки. Перед оглашением приговора в Гагаринском суде Коршунов сообщил журналистам, что "никакого хищения не было", а обвинения являются "абсолютно надуманными".

Арестованное имущество Коршунова и Морусова обращено в доход государства для погашения ущерба.