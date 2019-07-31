Соучастник экс-министра финансов Подмосковья Котляренко заочно осужден на 11 лет

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Суд заочно приговорил к 11 годам соучастника бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, бывшего гендиректора "Русской инвестиционной группы" (фактическим владельцем которой была экс-супруга Кузнецова гражданка США Жанна Булах - прим. ТАСС) Дмитрия Котляренко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Собранные Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России доказательства признаны судом достаточными для заочного вынесения приговора в отношении гражданина США Дмитрия Котляренко. Приговором суда Котляренко назначено окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы", - сообщили в СК.

Котляренко признан виновным в мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Следствие и суд установили, что с 2005 по 2008 годы Котляренко в составе преступной группы под руководством Кузнецова похитил право требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания". Сумма ущерба составляет около 11,8 млрд рублей. Затем Котляренко легализовывал похищенные деньги, заключая фиктивные сделки с Жанной Булах, а также с юридическими лицами, чьи счета были открыты в банке МЗБ, также контролируемом Кузнецовым, Валерием Носовым и Булах. После заключения фиктивных сделок похищенные средства выводили на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в офшорной зоне на Кипре. Затем на них приобретали предметы роскоши и недвижимости за границей.

"Преступная схема была раскрыта благодаря кропотливому анализу финансовой и бухгалтерской документации, изъятой в ходе обысков в "РИГрупп" и других подконтрольных обвиняемым организациях. Это позволило выявить схемы хищения денежных средств и их легализации", - сообщили в СК. Уголовное дело в отношении Котляренко было выделено в отдельное производство, так как он скрылся в США. На многочисленные запросы о его выдаче было отказано в связи с отсутствием соответствующего договора между двумя странами. "В связи с этим, как допускает уголовно-процессуальное законодательство, обвинение Котляренко было предъявлено заочно, в такой же форме состоялся судебный процесс", - пояснили в ведомстве.

Ранее трое фигурантов уже были осуждены: Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова. Заочно вынесен приговор Жанне Булах, которая скрывается в США. Она признана виновной в совершении мошенничества и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Уголовное дело в отношении Булах было выделено следствием в отдельное производство. Уголовное дело в отношении экстрадированного из Франции Кузнецова находится на рассмотрении в суде.