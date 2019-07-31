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Паводок в Иркутской области

Одного из пропавших без вести при паводке в Иркутской области нашли живым

На данный момент пропавшими без вести считаются шесть человек
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© Кирилл Шипицин/ТАСС

ТАСС, 31 июля. Число пропавших без вести в Иркутской области при паводке, в результате которого погибли 25 человек, сократилось с семи до шести человек, один из пропавших найден живым. Об этом на заседании правкомиссии по ликвидации последствий ЧС сообщил в среду губернатор региона Сергей Левченко.

"Что касается погибших, так же зарегистрировано 25. Около полутора суток назад нашелся еще один человек, поэтому не известна судьба шести человек", - сказал он.

В Иркутской области проходит вторая волна дождевых паводков, подтопления произошли в восьми районах региона, в том числе тех, которые пережили наводнение месяц назад. Первая волна прошла в конце июня - начале июля, из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек.

 

Теги
РоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская областьПаводок в Иркутской области
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