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Расследование убийства экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье

Суд в Москве продлил арест фигурантам дела о драке в Подмосковье, где погиб спецназовец

Они останутся в СИЗО до 2 ноября

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста четырем фигурантам дела о массовой драке в Красногорском районе Подмосковья, где был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражу на три месяца, то есть до 2 ноября", - огласила постановление судья Валентина Левашова. Срок предварительного следствия СК продлил до той же даты. Согласно решению районного суда, в СИЗО до ноября останутся Артур Акобян, братья Гамлет и Грант Айрапетяны и безработный Сергей Ходжаян.

В свою очередь Волоколамский городской суд накануне удовлетворил аналогичные ходатайства СК в отношении других фигурантов дела: гендиректора строительной компании Давида Егиазаряна, Сурена Маркосяна, управляющего магазином Рудика Манукяна и граждан Армении Саака Саакяна, бармена Нарека Степаняна. Дела в отношении них рассматриваются подмосковным судом по месту содержания в СИЗО.

В рамках расследования уголовного дела также был объявлен в розыск Оганес Айрапетян, который признал вину в убийстве, ссылаясь на состояние аффекта и самооборону, но скрылся от следствия. Еще один фигурант - Гурген Агаян - владелец бара "Бир Хаус", где начался конфликт, задержан и арестован в Армении на 40 дней для решения вопроса о его экстрадиции в Россию. Генеральная прокуратура Армении уже отправила запрос российским коллегам для получения материалов уголовного дела в отношении него, чтобы начать процесс уголовного преследования. В суде в среду стало известно, что Агаян сам явился в правоохранительные органы Армении.

Экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин пытался разнять дерущихся у кафе на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково в Красногорском районе в ночь на 2 июня. В результате драки Белянкин был убит, еще один мужчина ранен. СК возбудил дело по фактам убийства, причинения телесных повреждений и хулиганства. В кратчайшие сроки были установлены 11 фигурантов, девять из которых задержаны и арестованы Красногорским судом Московской области.

Братьям Айрапетянам и Ходжаяну следствие предъявило обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. Остальным фигурантам инкриминируют хулиганство. Вину они не признают.

Позиции сторон

Следствие мотивировало свое ходатайство тем, что два фигуранта дела находятся в розыске, а ряд свидетелей по делу являются знакомыми обвиняемых, "с которыми они могут вступить в преступный сговор". "Один из них находится в Армении", - уточнил следователь, имея в виду арестованного Агаяна. Представитель прокуратуры поддержала ходатайство СК и отметила, что изменение меры пресечения обвиняемым невозможно.

В ходе заседания адвокаты приобщили к материалам дела документы, подтверждающие наличие тяжелых заболеваний у их подзащитных, а также наличие у обвиняемых ипотечных кредитов и положительно характеризующие личность документы. Защита просила изменить обвиняемым меру пресечения на домашний арест или залог в размере 1 млн рублей, однако суд не усмотрел достаточных доводов и отклонил их просьбы.

Как уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат Карен Нерсисян, представляющий интересы Гранта Айраптяна, следствие исключило из обвинения статью 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), заменив ее на статью покушение на убийство.

Теги
АрменияРоссияРасследование убийства экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье
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