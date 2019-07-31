Суд в Москве продлил арест фигурантам дела о драке в Подмосковье, где погиб спецназовец

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста четырем фигурантам дела о массовой драке в Красногорском районе Подмосковья, где был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражу на три месяца, то есть до 2 ноября", - огласила постановление судья Валентина Левашова. Срок предварительного следствия СК продлил до той же даты. Согласно решению районного суда, в СИЗО до ноября останутся Артур Акобян, братья Гамлет и Грант Айрапетяны и безработный Сергей Ходжаян.

В свою очередь Волоколамский городской суд накануне удовлетворил аналогичные ходатайства СК в отношении других фигурантов дела: гендиректора строительной компании Давида Егиазаряна, Сурена Маркосяна, управляющего магазином Рудика Манукяна и граждан Армении Саака Саакяна, бармена Нарека Степаняна. Дела в отношении них рассматриваются подмосковным судом по месту содержания в СИЗО.

В рамках расследования уголовного дела также был объявлен в розыск Оганес Айрапетян, который признал вину в убийстве, ссылаясь на состояние аффекта и самооборону, но скрылся от следствия. Еще один фигурант - Гурген Агаян - владелец бара "Бир Хаус", где начался конфликт, задержан и арестован в Армении на 40 дней для решения вопроса о его экстрадиции в Россию. Генеральная прокуратура Армении уже отправила запрос российским коллегам для получения материалов уголовного дела в отношении него, чтобы начать процесс уголовного преследования. В суде в среду стало известно, что Агаян сам явился в правоохранительные органы Армении.

Экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин пытался разнять дерущихся у кафе на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково в Красногорском районе в ночь на 2 июня. В результате драки Белянкин был убит, еще один мужчина ранен. СК возбудил дело по фактам убийства, причинения телесных повреждений и хулиганства. В кратчайшие сроки были установлены 11 фигурантов, девять из которых задержаны и арестованы Красногорским судом Московской области.

Братьям Айрапетянам и Ходжаяну следствие предъявило обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. Остальным фигурантам инкриминируют хулиганство. Вину они не признают.

Позиции сторон

Следствие мотивировало свое ходатайство тем, что два фигуранта дела находятся в розыске, а ряд свидетелей по делу являются знакомыми обвиняемых, "с которыми они могут вступить в преступный сговор". "Один из них находится в Армении", - уточнил следователь, имея в виду арестованного Агаяна. Представитель прокуратуры поддержала ходатайство СК и отметила, что изменение меры пресечения обвиняемым невозможно.

В ходе заседания адвокаты приобщили к материалам дела документы, подтверждающие наличие тяжелых заболеваний у их подзащитных, а также наличие у обвиняемых ипотечных кредитов и положительно характеризующие личность документы. Защита просила изменить обвиняемым меру пресечения на домашний арест или залог в размере 1 млн рублей, однако суд не усмотрел достаточных доводов и отклонил их просьбы.

Как уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат Карен Нерсисян, представляющий интересы Гранта Айраптяна, следствие исключило из обвинения статью 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), заменив ее на статью покушение на убийство.