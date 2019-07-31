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Следующий из Москвы в Иркутск самолет сел в Красноярске из-за тумана и дыма

По предварительным данным, в Красноярске пассажиры пробудут около двух часов

КРАСНОЯРСК, 1 августа. /ТАСС/. Рейс Москва - Иркутск, выполняемый авиакомпанией S7 Airlines, совершил внеплановую посадку в аэропорту Красноярска, передает корреспондент ТАСС.

"Совершить посадку в Иркутске оказалось невозможно из-за тумана и дыма", - сообщил экипаж пассажирам.

Борт вылетел из аэропорта Домодедово в 19:00 мск в среду, в Красноярске он сел в 01:30 мск. По предварительным данным, в Красноярске самолет и пассажиры пробудут около двух часов.

На всей территории Иркутской области и Красноярского края действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

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