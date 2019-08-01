Количество подтопленных населенных пунктов в Амурской области достигло 32

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 августа. /ТАСС/. Количество подтопленных в результате паводка населенных пунктов Амурской области достигло 32, за сутки в зоне подтопления оказались еще два. Об этом сообщили в четверг в правительстве региона.

"За прошедшие сутки в регионе были подтоплены еще два населенных пункта. По оперативной информации, от воды пострадали 11 муниципальных образований (плюс одно за сутки) и один городской округ. Подтоплено 32 населенных пункта (плюс два за сутки)", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом количество подтопленных частных жилых домов уменьшилось на 131. "На сегодня их число составляет 480, в них проживают 1035 человек, в том числе 248 детей", - уточняется в сообщении.

По данным правительства, без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов, без транспортного сообщения - 16. "Всего эвакуировано 2381 человек, в том числе 824 ребенка. В пунктах временного размещения находится 551 человек, из них 247 детей, у родственников размещены 1830 человек, из них 577 детей", - уточнили в правительстве.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. В Приамурье сохраняется сложная паводковая обстановка. Власти Амурской области предлагают ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за паводков.