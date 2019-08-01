{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в результате взрыва на шахте в Южном Китае погибли четыре человека

Поиски еще трех человек продолжаются, отмечает агентство "Синьхуа"

ПЕКИН, 1 августа. /ТАСС/. Четыре человека погибли, трое оказались под завалом в результате взрыва на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юге Китая. Об этом сообщило в четверг агентство "Синьхуа".

По его данным, ЧП произошло в среду в 16:00 по местному времени (11:00 мск). Согласно официальной версии, причиной взрыва стала утечка газа. К 08:30 (03:30 мск) спасатели извлекли из-под завала одного шахтера.

Поиски еще трех человек продолжаются. Правоохранительные органы выясняют детали происшествия, ведется следствие.

Теги
Китай
Лесные пожары в России
Экипажи Ил-76 приступили к перебазированию в аэропорт Красноярска для тушения пожаров
Вылеты осуществляются с аэродромов в Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновской областях, отметили в Министерстве обороны
Читать полностью