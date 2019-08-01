СМИ: в результате взрыва на шахте в Южном Китае погибли четыре человека

ПЕКИН, 1 августа. /ТАСС/. Четыре человека погибли, трое оказались под завалом в результате взрыва на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юге Китая. Об этом сообщило в четверг агентство "Синьхуа".

По его данным, ЧП произошло в среду в 16:00 по местному времени (11:00 мск). Согласно официальной версии, причиной взрыва стала утечка газа. К 08:30 (03:30 мск) спасатели извлекли из-под завала одного шахтера.

Поиски еще трех человек продолжаются. Правоохранительные органы выясняют детали происшествия, ведется следствие.