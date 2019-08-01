Медведев поручил восстановить пострадавшую от пожаров инфраструктуру Забайкалья

ЧИТА, 1 августа /ТАСС/ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября восстановить социальную инфраструктуру Забайкалья, пострадавшую от апрельских пожаров.

"Здесь есть такая тема, как поддержка тех, кто пострадал от природных пожаров, которые охватили Забайкалье в апреле этого года", - сказал он на совещании по развитию Забайкальского края. "Тогда был подписан указ о мерах по ликвидации последствий. Мы перечисляли средства на оказание финансовой помощи, поскольку в результате пожаров было уничтожено много домов", - напомнил Медведев.

"До 15 октября должны быть восстановлены все объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социальная инфраструктура, стоянки, налажена работа сельхозтоваропроизводителей", - поручил премьер.