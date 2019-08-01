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На Ленинградском проспекте в Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой

Неизвестный обстрелял мужчину из травматического пистолета

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Неизвестный обстрелял мужчину из травматического пистолета в ходе дорожного конфликта на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По адресу Ленинградский проспект, дом 50 произошел дорожный конфликт между двумя водителями, который перерос в драку. В ходе нее один из ее участников обстрелял своего оппонента из оружия, предположительно - травматического пистолета, после чего скрылся. Сейчас уточняется, насколько сильно пострадал второй участник драки", - сказали в полиции.

На месте работает оперативно-следственная группа, идет розыск злоумышленника.

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