На Ленинградском проспекте в Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Неизвестный обстрелял мужчину из травматического пистолета в ходе дорожного конфликта на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По адресу Ленинградский проспект, дом 50 произошел дорожный конфликт между двумя водителями, который перерос в драку. В ходе нее один из ее участников обстрелял своего оппонента из оружия, предположительно - травматического пистолета, после чего скрылся. Сейчас уточняется, насколько сильно пострадал второй участник драки", - сказали в полиции.

На месте работает оперативно-следственная группа, идет розыск злоумышленника.