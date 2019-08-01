Затонувший на Кубани прогулочный катер был незаконно переоборудован

КРАСНОДАР, 1 августа. /ТАСС/. Перегруженный почти в пять раз прогулочный катер, который перевернулся в Черном море в районе Джубги 5 июля, был незаконно переоборудован. На борту также не было достаточного числа спасательных жилетов, сообщил в четверг министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Пуликовский.

"Судно не могло быть переоборудовано так, как оно было переоборудовано", - сообщил Пуликовский.

Министр подчеркнул, что на катере не было спасательных жилетов для всех пассажиров. "Билет на тот самый катамаран Atoll стоит 500 рублей, административное взыскание, которое на [владельца] накладывается, - это 4 тыс. рублей. Мы обратились и за ужесточением ответственности, и за увеличением штрафов", - добавил Пуликовский.

Ранее руководитель компании-изготовителя судна и разработчик его проекта Дмитрий Сребный сообщал, что по проекту вместимость катера составляла 12 человек, включая членов экипажа. Судно было построено в 2008 году с гарантией на шесть лет, после 2014 года оно должно было быть утилизировано. По его словам, первый владелец продал судно восемь лет назад, его отремонтировали: убрали водонепроницаемые переборки и надстроили вторую палубу, что нарушило устойчивость катера.

По данным следователей, на борту прогулочного судна было не менее 55 пассажиров, две женщины погибли. Судоводитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел лицензии на перевозку пассажиров морским транспортом.