С первого задержанного после убийства активистки Григорьевой сняли подозрения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Следствие в Петербурге прекратило в связи с непричастностью уголовное преследование Даврона Мухамедова, которого ранее арестовали в рамках расследования дела об убийстве активистки Елены Григорьевой. Как сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу, он все равно остается под стражей, так как ему предъявлено обвинение в грабеже.

"Уголовное преследование Мухамедова прекращено за непричастностью. Мера пресечения в виде заключения под стражу, которая была избрана ему ранее, остается в силе. Его обвиняют в грабеже", - сказали в управлении.

Мухамедов признался, что в ночь убийства Григорьевой ограбил прохожего, после чего распивал спиртное с ней, но убийство не совершал. В четверг Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу главного подозреваемого в убийстве активистки - Алексея Волнянко. По данным следствия, он подписал чистосердечное признание.

По версии СК, 28-летний Волнянко также распивал с Григорьевой спиртное, после чего они поссорились, он нанес ей не менее восьми ножевых ранений.

Тело Григорьевой было обнаружено в Московском районе Петербурга в конце прошлого месяца. Друзья активистки рассказали ТАСС, что несколько месяцев назад она написала заявление в правоохранительные органы по факту насильственных действий, примененных к ней со стороны одного из ее знакомых. В петербургской полиции ТАСС сообщали, что неоднократно проверяли сообщения активистки и выносили по ним законные решения.

Григорьева переехала в Петербург из Великого Новгорода, являлась гражданской активисткой. Неоднократно участвовала в публичных мероприятиях, в том числе националистической направленности.