Найденные в СПбГУ баллоны с ядовитым веществом не представляют опасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Специалисты проверили найденные на химфаке Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) баллоны из-под токсичного вещества фосгена, они оказались пустыми, сообщили ТАСС в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

"Специалисты ОМОН ГУ Росгвардии осмотрели обнаруженные баллоны. Они оказались пустыми, опасности не представляют", - сказали в управлении ведомства.

Ранее эвакуированные люди возвращаются в вуз.

Представитель Роспотребнадзора сообщил ТАСС, что баллоны могли лежать на химфаке с советского времени, они вывезены для утилизации.