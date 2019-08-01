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Найденные в СПбГУ баллоны с ядовитым веществом не представляют опасности

Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, баллоны оказались пустыми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Специалисты проверили найденные на химфаке Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) баллоны из-под токсичного вещества фосгена, они оказались пустыми, сообщили ТАСС в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

"Специалисты ОМОН ГУ Росгвардии осмотрели обнаруженные баллоны. Они оказались пустыми, опасности не представляют", - сказали в управлении ведомства.

Ранее эвакуированные люди возвращаются в вуз.

Представитель Роспотребнадзора сообщил ТАСС, что баллоны могли лежать на химфаке с советского времени, они вывезены для утилизации.

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