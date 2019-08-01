КАЗАНЬ, 1 августа. /ТАСС/. Руслан Шамсутдинов и Ильшат Зайнагутдинов, обвиняемые в подготовке теракта в Татарстане, планировали захват заложников. Об этом сообщил следователь на заседании Вахитовского районного суда Казани.

Следствие полагает, что они готовились к захвату заложников, в том числе сотрудников правоохранительных органов, они хотели выведать служебную информацию, а после уничтожить силовиков.

"Шамсутдинов вместе с Зайнагутдиновым применили активные действия к склонению жителей города Нижнекамска для совершения террористических актов на территории Российской Федерации в интересах международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), а также в приискании ядов для отравления ведомственных столовых системы МВД и ФСБ", - сказал он. Как отметил следователь, 21 марта 2018 года Шамсутдинов вместе с Зайнагутдиновым на парковке гипермаркета публично призывали к осуществлению террористической деятельности.

Им инкриминируют ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"), ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма"). Суд ранее вынес решение об их аресте до 29 сентября 2019 года.

Как сообщалось накануне, ФСБ и МВД предотвратили теракт на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане, который готовили двое сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". Они были задержаны, у них изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.