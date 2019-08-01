Верховный суд Дагестана смягчил меру пресечения депутату парламента региона Раджабову

МАХАЧКАЛА, 1 августа. /ТАСС/. Верховный суд Дагестана отменил постановление Советского суда Махачкалы о продлении ареста до 15 ноября депутату Народного собрания республики Фикрету Раджабову, фигуранту дела о преступном сообществе, занимавшемся незаконным отчуждением земельных участков. Раджабов освобожден из-под стражи, ему назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Сегодня Верховный суд Дагестана, рассмотрев апелляционную жалобу, отменил постановление суда первой инстанции. Верховный суд республики пришел к выводу о том, что цель, ради которой следствие просит продлить срок содержания под стражей обвиняемому, может быть достигнута при назначении ему менее строгой меры пресечения - в виде запрета определенных действий", - сказала Мамаева.

По ее словам, Раджабову по 15 ноября 2019 года включительно "запрещено вести переговоры с использованием всех видов связи с участниками уголовного судопроизводства, получать и отправлять корреспонденцию, а также выходить из дома с 20:00 до 08:00".

Как сообщила собеседница агентства, судом установлено, что материалы не содержали достаточных сведений, подтверждающих обоснованность подозрения Раджабова в совершении вмененного ему преступления. "Кроме того, в материалах отсутствовали данные о том, что при избрании обвиняемому менее строгой меры пресечения он может скрыться от органов следствия и суда и воспрепятствовать производству по делу. Также судом первой инстанции в полной мере не были учтены сведения о личности Раджабова и роде его деятельности", - пояснила Мамаева.

Ранее ТАСС сообщал, что Советский районный суд Махачкалы 18 июля продлил арест Раджабову до 15 ноября 2019 года. Он был задержан 22 мая после проведения обысков в рабочем кабинете и дома. Советский районный суд Махачкалы 24 мая арестовал Раджабова на два месяца. Следствие считает, что депутат в бытность руководителем правового управления администрации Махачкалы участвовал в преступном сообществе, которое незаконно оформило в собственность более тысячи земельных участков. Как сообщалось ранее, в рамках этого же дела задержаны и двое сотрудников Кадастровой палаты Дагестана.

Фикрет Раджабов ("Единая Россия") - председатель комитета Народного собрания (парламента) Дагестана по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению. С 1998 по 2007 год являлся начальником юридического управления администрации города Махачкалы. С 2007 года является депутатом парламента республики. Заслуженный юрист Республики Дагестан.