Прокуратура проводит проверку после ДТП с участием автобуса на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку из-за ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого погибли пять человек, еще 14 были госпитализированы. Об этом ТАСС сообщила в пятницу старший помощник прокурора края по взаимодействию со средствами массовой информации Людмила Дулькина.

"Прокуратурой Апанасенковского района проводится проверка с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего", - сказала она.

Проверку также начало Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю.

В управлении отметили, что проверка осуществляется в рамках статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошло около 02:30 мск в Апанасенковском районе Ставропольского края. Водитель автобуса, следовавшего из Волгограда в Ставрополь, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком Renault. В результате пять человек погибли, 14 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По данным Госавтоинспекции, автобус за полчаса до происшествия был остановлен на стационарном посту ГИБДД в рамках операции "Сон за рулем". С водителем была проведена профилактическая беседа, от отдыха он отказался. Среди возможных причин происшествия рассматривается усталость мужчины, в ДТП он погиб.

В администрации Центрального автовокзала Волгограда ТАСС сообщили, что автобус принадлежит частному перевозчику ИП "Барышников" из Ставропольского края, в рейс он отправился в четверг в 20:10 (19:10 мск). "Он не мог выехать, не пройдя технический осмотр и медицинский осмотр водителей, все документы подписываются у нас", - сказала представитель администрации автовокзала.

В новость внесены изменения (08:10 мск) - добавлена информация о проверке СК.