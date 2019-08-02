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В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек

Пятеро из них госпитализированы
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© Елена Цагараева/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 августа. /ТАСС/. В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 70 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек,  сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Пятеро госпитализированы, еще пятеро от медпомощи отказались", - сказал собеседник агентства, добавив, что, по имеющейся информации, в здании произошел взрыв газа.

В тушении пожара участвуют 90 человек, 33 единицы техники, из них от МЧС России - 54 человека и 17 единиц техники.

Заместитель главного врача республиканской клинической больницы Игорь Собиев в свою очередь сообщил, что состояние госпитализированных стабильное.

"Состояние стабильное, получили осколочные ранения. Вероятнее всего, их отпустят домой сегодня", - сказал он.

В новость внесены изменения (10:04 мск) - добавлена информация о состоянии госпитализированных.

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