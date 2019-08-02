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Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП с автобусом в Приморье

Авария произошла по вине водителя легкового автомобиля, выехавшего на встречную полосу

ТАСС, 2 августа. Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Приморском крае, в результате аварии два человека погибли и еще 10 получили травмы, сообщили ТАСС в пятницу в департаменте здравоохранения края..

По данным ГИБДД, авария произошла на 14-м км трассы Находка - Кавалерово. Водитель автомобиля Nissan Sunny выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Ford, который следовал по маршруту № 207 "Находка - Кавалерово".

"Всего 12 пострадавших, из них двое погибших - женщины из такси. Из 10 оставшихся в живых два ребенка в нетяжелом состоянии, одна девочка уже ушла домой, мальчика обследуют. Из восьми пострадавших взрослых одна женщина с черепно-мозговой травмой переводится в Находку в отделение нейрохирургии. Еще одна женщина - в центральную районную больницу в хирургическое отделение с переломом ребер и гематомой в области почки", - сказал собеседник агентства.

Изначально в ГИБДД сообщили о двух погибших и четырех пострадавших. 

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