Власти Якутии просят МЧС усилить авиагруппировку для тушения лесных пожаров

ЯКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Власти Якутии обратились в МЧС России с просьбой дополнительно направить для тушения пожаров в регионе два вертолета Ми-8 и самолет Ил-76. Об этом сообщил в пятницу глава кабмина Якутии Владимир Солодов на видеоселекторном совещании правительственной комиссии РФ, посвященном лесным пожарам в Сибири и на Дальнем Востоке.

"Прошу рассмотреть обращение, направленное в ваш адрес, с просьбой дополнительно предоставить два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами, а также дополнительный борт Ил-76. Крайне важно, что данный самолет сможет работать в Западной Якутии с базированием в городе Мирный и с возможной площадью охвата 565 тыс. га", - сказал он, обращаясь к главе МЧС Евгению Зиничеву.

Сейчас в Якутии работают два вертолета МИ-8 и самолет Бе-200 МЧС России.

Солодов также попросил министра рассмотреть возможность направления в республику тяжелой гусеничной техники для тушения лесных пожаров. "Также обращаюсь с просьбой рассмотреть возможность направления 95 сотрудников резерва парашютно-десантной службы "Авиалесоохраны" в связи тем, что на 100% сейчас задействованы лесопожарные формирования республики", - сказал глава кабмина Якутии.

По словам главы регионального кабмина, в связи с режимом ЧС в лесах республиканские власти выделили 20 млн рублей из резервного фонда правительства Якутии на тушение лесных пожаров.

В Якутии с 1 августа объявлен режим ЧС в лесах регионального характера. Общая площадь пожаров превысила 1,2 млн га.