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Лесные пожары в России

В отношении должностного лица одного из районов Якутии возбудили дело из-за лесных пожаров

Еще по семи должностным лицам приняты решения административного характера

ЯКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении должностного лица в Верхоянском районе Якутии из-за лесных пожаров, сообщил журналистам в пятницу начальник регионального главка МЧС Павел Гарин.

"По семи должностным лицам приняты решения административного характера, по одному в Верхоянском районе возбуждено уголовное дело", - сказал Гарин.

Он добавил, что идут следственные мероприятия.

По словам Гарина, совместно с МВД и лесничествами проводятся мероприятия по выявлению лиц, причастных к возникновению лесных пожаров. "На сегодня составлено 255 протоколов об административных правонарушениях, по 240 из них приняты решения. Также выявлено восемь лиц, причастных к возникновению лесных пожаров", - сказал он.

В Якутии с 1 августа объявлен режим ЧС регионального характера из-за пожаров, общая площадь которых превысила 1,2 млн га.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
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