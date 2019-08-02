Суд арестовал предпринимателя за участие в массовых беспорядках в Москве 27 июля

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал предпринимателя Алексея Миняйло - четвертого фигуранта дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Миняйло меру пресечения в виде ареста до 27 сентября", - сказала судья. В пятницу суд арестовал до той же даты и трех других фигурантов дела - уроженца Таджикистана Самариддина Раджабова, Кирилла Жукова и Ивана Подкопаева.

Как отметил следователь, установлены пока не все организаторы беспорядков. "Обвиняемый может скрыться от следственных органов. Не все участники беспорядков и организаторы установлены. Прошу избрать в отношении Миняйло меру пресечения в виде ареста", - сказал следователь.

Обвиняемый вину не признает. "Я не согласен с обвинением. Я хотел принять участие в акции, но не успел, так как сотрудники полиции задержали меня раньше. Я голодаю и никакой опасности не представляю", - сказал Миняйло.

По данным адвоката, журналистка Екатерина Винокурова и телеведущая Татьяна Лазарева поручились за его подзащитного, а родители Миняйло готовы внести за него залог в размере 1 млн рублей. "Мы не согласны с ходатайством следователя, в материалах нет никаких показаний свидетелей и доказательств, подтверждающих причастность моего подзащитного к беспорядкам. Прошу избрать для моего клиента меру пресечения в виде домашнего ареста", - отметил адвокат.

Фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках являются Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Алексей Миняйло и арестованный ранее Мещанским судом Евгений Коваленко, признавший вину в применении насилия в отношении полицейского. По версии следствия, они распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление полицейских, а также применяли к ним насилие. В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Ранее в Следственном комитете сообщили ТАСС, что в ходе предварительного расследования были получены доказательства причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы, были задержаны пятеро из них.