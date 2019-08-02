Суд продлил арест обвиняемому в госизмене сотруднику ЦНИИМаш Ковалеву

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста до 5 ноября начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роману Ковалеву, обвиняемому в госизмене. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей в отношении Ковалева Р. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), до 5 ноября", - сказала представитель суда.

Ранее адвокат обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева Евгений Смирнов предположил, что арест Ковалева связан с делом его подзащитного.

75-летний сотрудник ЦНИИмаш (головной научный институт госкорпорации "Роскосмос") Кудрявцев был арестован 20 июля 2018 года. По данным источника ТАСС, следствие инкриминирует ему передачу секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ. Ученый находился в разработке спецслужб с 2014 года, а в материалах уголовного дела фигурируют одобренные ЦНИИмаш данные технических разработок по заказу стран Евросоюза, которые также применялись при создании ракетных комплексов "Кинжал" и "Авангард".