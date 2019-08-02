В Подмосковье возбудили дело о халатности из-за нарушения прав жителей аварийного дома

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Подмосковные следователи по информации СМИ возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц администрации Подольска после нарушений жилищных прав граждан, которых не расселяют из аварийного дома. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Врадий Ольга.

"Исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области поручил незамедлительно возбудить уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации города Подольска. Также он поручил организовать служебную проверку в отношении сотрудников следственного отдела по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области с целью проверки обоснованности принятых ранее процессуальных решений", - сказала Врадий.

По ее словам, 2 августа в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в Подольске нарушаются жилищные права граждан. На протяжении пяти лет местные власти не могут расселить дом, который был признан аварийным. Жители опасаются, что дом может в любой момент обрушиться. Ранее по данному факту была организована доследственная проверка, однако до настоящего времени ситуация не изменилась.