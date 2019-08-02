Действия военной авиации позволили ликвидировать в Красноярске задымление от пожаров

КРАСНОЯРСК, 2 августа. /ТАСС/. Применение самолетов и вертолетов Минобороны РФ для тушения природных пожаров позволило ликвидировать задымление в городах Красноярского края, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
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"В результате действий сил и средств Минобороны РФ скорость распространения огня в регионе сократилась более чем в пять раз. Ликвидированы задымления в городах Красноярск, Богучаны и Кодинск", - сказал Булгаков журналистам.
По его словам, военные выполняют задачи по тушению пожаров в регионе с опережением графика.
Замминистра отметил, что в пятницу оперативная группа Минобороны провела рекогносцировку районов лесных пожаров от Красноярска до Киренска. "Мы прошли по всем районам возгорания лесных пожаров, оценили обстановку, приняли решения и поставили задачи для дальнейшего действия сил и средств Минобороны", - сказал он.
В Красноярском крае создана авиагруппировка для тушения пожаров из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов Минобороны РФ. Ее работу курирует Булгаков.
По последним данным "Авиалесоохраны", огнем в России охвачено более 3 млн га леса. Наиболее сложная ситуация в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.