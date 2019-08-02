Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя грузового автомобиля после ДТП с участием автобуса на Ставрополье, в результате которого пять человек погибли. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю в отношении водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ", - сообщила Волк.

ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Волгограда в Ставрополь, произошло в пятницу около 02:30 мск в Апанасенковском районе Ставропольского края, от удара автобус перевернулся. В результате пять человек погибли, по уточненным данным, 16 госпитализированы.

По предварительной информации МВД, водитель грузовика Renault выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом. Он был госпитализирован, по имеющимся данным, за последние два года его неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

"Назначено проведение шести судебных экспертиз, выполняются все необходимые следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле в следственном департаменте МВД России", - отметила Волк.