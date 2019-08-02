В МВД назвали виновника ДТП в Татарстане, в котором пострадали 11 человек

КАЗАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Водитель грузовой автомашины является виновником ДТП в Елабужском муниципальном районе Татарстана, сообщила пресс-служба МВД по республике.

"Виновник аварии - водитель большегруза, который, выезжая на дорогу с круговым движением, в нарушение <...> ПДД, не предоставил преимущество в движении транспортному средству, приближающемуся по кольцевой дороге", - сообщили в ведомстве.

По информации пресс-службы МВД по Татарстану, ДТП с участием грузового автомобиля Mercedes и вахтового автобуса Hyundai произошло в пятницу в 17:30 мск. В момент аварии в салоне автобуса находилось 24 пассажира, погибших нет. Как сообщили ранее в пресс-службе министерства здравоохранения республики, пострадали 11 человек, семь из которых госпитализировали в Елабужскую центральную районную больницу, еще четверых отпустили на амбулаторное лечение.

Пресс-служба особой экономической зоны "Алабуга" ранее сообщила ТАСС, что ДТП произошло на территории ОЭЗ.