СМИ: почти 40 человек госпитализированы после вероятной утечки хлора в бассейне Пекина

ПЕКИН, 3 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 38 человек госпитализированы в результате вероятной утечки хлора в бассейне в районе Фаншань на юго-западе Пекина. Об этом в субботу сообщила газета China Daily.

По ее данным, инцидент произошел в пятницу около 19:00 по местному времени (14:00 мск) в бассейне "Жуйлай", который проходит тестовую эксплуатацию.

Сообщается, что у посетителей появились симптомы тошноты и головокружения. Все пострадавшие были немедленно доставлены в медицинские учреждения.

По информации China Daily, местные власти уже направили рабочую группу для выяснения обстоятельств аварии. Причины инцидента устанавливаются, ведется расследование.