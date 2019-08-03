{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: почти 40 человек госпитализированы после вероятной утечки хлора в бассейне Пекина

Пострадавших доставили в больницу с симптомами тошноты и головокружения

ПЕКИН, 3 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 38 человек госпитализированы в результате вероятной утечки хлора в бассейне в районе Фаншань на юго-западе Пекина. Об этом в субботу сообщила газета China Daily.

По ее данным, инцидент произошел в пятницу около 19:00 по местному времени (14:00 мск) в бассейне "Жуйлай", который проходит тестовую эксплуатацию.

Сообщается, что у посетителей появились симптомы тошноты и головокружения. Все пострадавшие были немедленно доставлены в медицинские учреждения.

По информации China Daily, местные власти уже направили рабочую группу для выяснения обстоятельств аварии. Причины инцидента устанавливаются, ведется расследование.

Теги
Китай
В результате землетрясения в Индонезии погиб один человек
Еще четверо пострадали
Читать полностью