Два человека погибли и трое детей пострадали в ДТП под Воронежем

ТАСС, 3 августа. Авария с участием "КамАЗа" и двух легковых автомобилей на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области унесла жизни двух человек, трое детей госпитализированы. Об этом в субботу сообщается на сайте УМВД по Воронежской области.

Как отмечается, ДТП с участием "КамАЗа", Infinity и Hyundai Creta на 758-м км трассы М-4 "Дон" произошло в субботу около 05:20 мск. "В результате ДТП водитель автомобиля Infiniti и ее пассажир, 52-летняя женщина, от полученных травм скончались на месте происшествия. Кроме того, телесные повреждения различной степени тяжести получили пассажиры Infiniti: мальчики 11 и 10 лет, а также 7-летняя девочка, которые госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель Infiniti, 31-летняя жительница Московской области, двигаясь со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, допустила столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Hyundai Creta под управлением 40-летней жительницы Московской области. После этого Hyundai Creta, отбросило в дорожное ограждение, а Infiniti допустил столкновение с грузовиком "КамАЗ", также следовавшем в попутном направлении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.