В полиции назвали основную версию причины пожара в здании в центре Москвы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Поджог рассматривается среди версий пожара в бывшем производственном здании старой постройки на Дубининской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Электротехническая версия исключена полностью, так как здание неэксплуатируемое, оно отключено от всех коммуникаций, включая электроснабжение. Основная версия - занесение открытого источника огня, не исключен умышленный поджог", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в бывшем производственном здании 1917 года постройки поступило в 06:18 мск. Пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности. Тушение осложнялось сверхвысокой температурой из-за наличия в здании деревянных перекрытий, утеплителя из пенопласта, полистирола, а также угрозой дальнейшего обрушения. В течение трех часов пожар был локализован и ликвидирован. Его общая площадь составила 5 тыс. кв м. Пожарные не допустили распространения огня на расположенную рядом автозаправку.