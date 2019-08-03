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В полиции назвали предварительную причину крупного ДТП под Волгоградом

Как сообщил официальный представитель областного ГУ МВД Антон Корнаухов, инцидент произошел по вине водителя автомобиля ВАЗ-2114, который выехал на встречную полосу

ВОЛГОГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Виновником крупного ДТП в Волгоградской области, в котором погибли двое и пострадали шесть человек, по предварительным данным, является водитель автомобиля ВАЗ, выехавший на встречную полосу, сообщил ТАСС официальный представитель областного ГУ МВД Антон Корнаухов.

ДТП с участием трех автомобилей произошло 3 августа на мостовом переходе по плотине Волжской ГЭС. В больницы доставлены шесть человек, в том числе двое детей, один в тяжелом состоянии. "По предварительным данным, виновником ДТП является водитель ВАЗ-2114, выехавший на встречную полосу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал Корнаухов.

По данным ГУ МВД, погибли два пассажира ВАЗ-2114 - девушка 2000 года рождения и молодой мужчина, личность которого устанавливается.

По словам Корнаухова, в настоящее время движение по участку мостового перехода по плотине ГЭС возобновлено в обычном режиме.

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