СМИ: на Филиппинах из-за сильного ветра затонули три лодки

ТАСС, 3 августа. Не менее 13 человек погибли после того, как три лодки затонули в субботу из-за сильного ветра в центральной части Филиппин. Об этом сообщила газета The Manila Times со ссылкой на данные местных властей.

Ранее береговая охрана сообщала, что затонули две лодки, на борту которых находились более 50 человек, семеро из них погибли. Трагедия произошла в 12:15 по местному времени (07:15 мск).

По данным The Manila Times, еще одна лодка, на которой находились около 30 человек, затонула из-за непогоды в 15:00 по местному времени (10:00 мск).

По информации телеканала GMA, к настоящему моменту удалось спасти в общей сложности 47 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.