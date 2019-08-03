Семь детей госпитализированы с кишечной инфекцией из лагеря в Подмосковье

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Семеро детей из детского лагеря при доме отдыха "Олимп" в Коломенском городском округе Подмосковья попали в больницу из-за кишечной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"В инфекционное отделение доставлены семь детей с кишечной инфекцией, им было рекомендовано остаться в клинике под наблюдением врачей. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дети находятся в Коломенской центральной районной больнице.