На участника незаконной акции в Москве могут завести дело за нанесение травмы росгвардейцу

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти против участника несанкционированной акции в центре Москвы, нанесшего травму сотруднику Росгвардии. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ", - сказал собеседник агентства.

Боец спецназа, получивший травму на Пушкинской площади при задержании участника несогласованной акции, был ранее доставлен в НИИ им. Н. В. Склифосовского с подозрением на перелом руки. Подозреваемый был задержан и передан полицейским.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, в субботу сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несанкционированной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек.

Власти заранее предостерегли участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупредила о рисках различных провокаций на несогласованной акции 3 августа и призвала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.

По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Шестеро из них уже арестованы по решению суда.