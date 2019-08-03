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В ДТП в Курганской области погибли четыре человека

Еще один получил травмы

ТАСС, 3 августа. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе "Иртыш" в Курганской области. В результате четыре человека погибли, еще один получил травмы, сообщили ТАСС в главном управлении МЧС России по региону.

"Сообщение о ДТП на федеральной трассе "Иртыш" на 191-м километре в оперативно-дежурную смену поступило в 19:26 (17:26 мск). В ДТП попали грузовой и легковой автомобили. Четверо погибших находились в легковом автомобиле", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС по региону добавили, что водитель грузовика в результате аварии получил травмы. Спасатели извлекли его из кабины и передали медикам из областного центра медицины катастроф.

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