В Техасе полиция проверяет сообщения о стрельбе в торговом центре

ТАСС, 3 августа. Полиция в Техасе проверяет информацию о стрельбе, которая, предположительно, произошла в одном из торговых центров города Эль-Пасо. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на странице городского управления полиции в Twitter .

Как информирует телеканал CBS, предполагаемый инцидент с применением огнестрельного оружия произошел в магазине Walmart, расположенном на территории данного торгового центра. Информации о жертвах и пострадавших не поступало. Очевидцы сообщают, что видели двух вооруженных людей и слышали не менее 10 выстрелов.