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Стрельба в США

В Техасе полиция проверяет сообщения о стрельбе в торговом центре

Данных о жертвах или пострадавших пока не поступало

ТАСС, 3 августа. Полиция в Техасе проверяет информацию о стрельбе, которая, предположительно, произошла в одном из торговых центров города Эль-Пасо. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на странице городского управления полиции в Twitter.

"Произошла стрельба. Избегайте района близ торгового центра Cielo Vista", - отмечается в сообщении.

Как информирует телеканал CBS, предполагаемый инцидент с применением огнестрельного оружия произошел в магазине Walmart, расположенном на территории данного торгового центра. Информации о жертвах и пострадавших не поступало. Очевидцы сообщают, что видели двух вооруженных людей и слышали не менее 10 выстрелов.

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