{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в США

NBC: при стрельбе в Техасе пострадали не менее 18 человек

В свою очередь CNN сообщает о гибели нескольких человек
Описание
© EPA-EFE/IVAN PIERRE AGUIRRE

ТАСС, 3 августа. Не менее 18 человек пострадали в результате стрельбы, открытой в субботу в одном из торговых центров Эль-Пасо. Об этом сообщил местный филиал телекомпании NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

На эту тему

Официально данная информация не подтверждена. В то же время телекомпания CNN сообщает о том, что в результате происшествия погибли несколько человек. Их число не уточняется.

Ранее правоохранительные органы сообщали, что проверяют информацию об инциденте с применением огнестрельного оружия в районе торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Очевидцы заявили телекомпании CBS о том, что видели двух вооруженных людей и слышали не менее 10 выстрелов.

Теги
СШАСтрельба в США
Количество отравившихся в детском лагере в Подмосковье выросло до 11 человек
СК проводит проверку
Читать полностью