Трампа проинформировали о стрельбе в Техасе

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в курсе инцидента со стрельбой в одном из торговых центров города Эль-Пасо. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Белого дома. Там подчеркнули, что следят за развитием событий.

"Президент был проинформирован о стрельбе в Эль-Пасо, мы продолжаем следить за ситуацией. Президент поговорил с генеральным прокурором [США Уильямом] Барром и [губернатором Техаса] Грегом Эбботом", - говорится в сообщении.

Ранее местный филиал телекомпании NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что при стрельбе в Техасе пострадали не менее 18 человек. В свою очередь телеканал CNN сообщал о наличии жертв, а также о задержании нескольких подозреваемых в связи с инцидентом.