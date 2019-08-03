Трамп заявил о поступающих сообщениях о "множестве убитых" при стрельбе в Техасе

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу назвал ужасной стрельбу в городе Эль-Пасо (штат Техас), отметив поступающие сообщения о "множестве убитых" в результате инцидента.

"Ужасная стрельба в Эль-Пасо. Сообщения очень плохие, множество убитых", - написал Трамп в Twitter. Он добавил, что обсудил произошедшее с губернатором штата Грегом Эбботом, "чтобы пообещать полную поддержку федерального правительства" в реагировании на инцидент.

В свою очередь вице-президент Майкл Пенс у себя в Twitter сообщил, что "опечален в связи с потерей стольких невинных жизней".

Ранее полиция города информировала, что не располагает данными о погибших в результате стрельбы на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Как заявил начальник пресс-службы полиции города, в связи с инцидентом задержан один подозреваемый.

До этого телекомпания CNN сообщала о нескольких жертвах и не менее 20 пострадавших. Очевидцы заявили телекомпании CBS о том, что видели двух вооруженных людей и слышали не менее 10 выстрелов в магазине Walmart.

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