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Стрельба в торговом центре в Техасе

При стрельбе в Техасе россияне не пострадали

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Россияне не пострадали при стрельбе в американском городе Эль-Пасо (штат Техас). Об этом сообщило в субботу на своей странице в Twitter генконсульство РФ в Хьюстоне.

"По сообщению департамента полиции города Эль-Пасо, к настоящему моменту нет информации о том, что при стрельбе 3 августа <...> пострадали российские граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших", - информировало генконсульство.

Полиция Эль-Пасо подтвердила, что стрельба в торговом центре Cielo Vista привела к "многочисленным жертвам". Телекомпания NBC со ссылкой на правоохранительные органы сообщила о 19 погибших и 40 получивших ранения. Задержан один подозреваемый.

Теги
СШАРоссияСтрельба в торговом центре в Техасе
Стрельба в торговом центре в Техасе
NBC: при стрельбе в Техасе погибли 19 человек
Еще 40 человек получили ранения
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