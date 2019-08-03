При стрельбе в Техасе россияне не пострадали

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Россияне не пострадали при стрельбе в американском городе Эль-Пасо (штат Техас). Об этом сообщило в субботу на своей странице в Twitter генконсульство РФ в Хьюстоне.

"По сообщению департамента полиции города Эль-Пасо, к настоящему моменту нет информации о том, что при стрельбе 3 августа <...> пострадали российские граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших", - информировало генконсульство.

Полиция Эль-Пасо подтвердила, что стрельба в торговом центре Cielo Vista привела к "многочисленным жертвам". Телекомпания NBC со ссылкой на правоохранительные органы сообщила о 19 погибших и 40 получивших ранения. Задержан один подозреваемый.