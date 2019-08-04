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Стрельба в торговом центре в Техасе

Среди погибших в результате стрельбы в Техасе три мексиканца

По данным агентства Reuters, еще шесть мексиканцев пострадали в результате трагедии

ТАСС, 4 августа. Три гражданина Мексики погибли в результате стрельбы в Эль-Пасо (штат Техас). Об этом в субботу сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в видеообращении, опубликованном в Twitter.

"Меня проинформировали, что среди 20 жертв [стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо] были три мексиканца", - сказал Лопес Обрадор. Он сообщил, что в настоящее время этой ситуацией занимается консульство Мексики в Эль-Пасо.

По данным агентства Reuters, еще шесть мексиканцев пострадали в результате трагедии.

Стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо открыл утром в субботу 21-летний мужчина. Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, еще 26 были ранены.
 

Теги
МексикаСШАЛопес Обрадор, Андрес МануэльСтрельба в торговом центре в Техасе
Стрельба в торговом центре в Техасе
Стрельба в торговом центре в Техасе. Главное
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