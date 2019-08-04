Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и иномаркой на Кубани

КРАСНОДАР, 4 августа. /ТАСС/. Семь человек были госпитализированы после столкновения микроавтобуса и легковой иномарки в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в администрации города Горячий Ключ.

"Семь человек доставлены в медицинское учреждение для обследования, из них трое детей. Состояние одного ребенка в возрасте 5 лет тяжелое, состояние остальных удовлетворительное", - сказал представитель администрации.

По данным краевого ГУ МВД, ДТП произошло в поселке Первомайском города Горячий Ключ. Столкнулись микроавтобус Volkswagen и автомобиль Kia Rio.