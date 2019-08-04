В Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве мужчины, закованного в наручники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту смерти в садоводческом массиве "Пупышево" Ленинградской области мужчины, закованного в наручники. Подозреваемые в незаконном лишении свободы человека, повлекшем смерть потерпевшего, задержаны, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"3 августа 2019 года в дачном доме СНТ "Чайка" садоводческого массива "Пупышево" в Волховском районе Ленинградской области было обнаружено тело 32-летнего мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками. По данному факту следственным отделом по г. Волхов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение человека свободы, совершенное организованной группой, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета РФ по Ленинградской области.

По версии следствия, 2 августа двое знакомых потерпевшего, якобы наркозависимого, привезли его из Санкт-Петербурга в дачный дом в Ленинградской области, чтобы избавить от наркозависимости. Там его сковали наручниками по рукам и ногам и оставили одного. Мужчина скончался в одиночестве.

По подозрению в преступлении следователи территориального отдела СКР совместно с сотрудниками полиции задержали двоих братьев, по предварительной информации, друзей детства потерпевшего, сейчас их допрашивают. Обстоятельства преступления выясняются.