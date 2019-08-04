Число пострадавших в ДТП в Краснодарском крае выросло до восьми

КРАСНОДАР, 4 августа. /ТАСС/. Полицейские организовали проверку по факту ДТП с микроавтобусом и легковой иномаркой в Краснодарском крае, в результате которого госпитализировано восемь человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По факту аварии в полиции проводится проверка. В результате ДТП в лечебное учреждение для проведения обследования доставлены водитель, четыре пассажира легкового автомобиля и три пассажира микроавтобуса", - сказано в сообщении краевого управления МВД. Ранее сообщалось о семи госпитализированных. В ведомстве уточнили, что микроавтобус не был рейсовым.

По данным полиции, в районе 39-го километра автодороги "Кубанская - Саратовская" в воскресенье около 12:00 произошло столкновение автомобилей KIA Rio под управлением местной жительницы 1988 года рождения и микроавтобуса Volkswagen, за рулем которого был 36-летний житель города Апшеронска. В администрации города Горячий Ключ ТАСС ранее уточнили, состояние одного ребенка в возрасте 5 лет тяжелое, состояние остальных госпитализированных удовлетворительное.