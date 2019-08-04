{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число пострадавших в ДТП в Краснодарском крае выросло до восьми

Ранее сообщалось о семи пострадавших

КРАСНОДАР, 4 августа. /ТАСС/. Полицейские организовали проверку по факту ДТП с микроавтобусом и легковой иномаркой в Краснодарском крае, в результате которого госпитализировано восемь человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По факту аварии в полиции проводится проверка. В результате ДТП в лечебное учреждение для проведения обследования доставлены водитель, четыре пассажира легкового автомобиля и три пассажира микроавтобуса", - сказано в сообщении краевого управления МВД. Ранее сообщалось о семи госпитализированных. В ведомстве уточнили, что микроавтобус не был рейсовым.

По данным полиции, в районе 39-го километра автодороги "Кубанская - Саратовская" в воскресенье около 12:00 произошло столкновение автомобилей KIA Rio под управлением местной жительницы 1988 года рождения и микроавтобуса Volkswagen, за рулем которого был 36-летний житель города Апшеронска. В администрации города Горячий Ключ ТАСС ранее уточнили, состояние одного ребенка в возрасте 5 лет тяжелое, состояние остальных госпитализированных удовлетворительное.

Теги
РоссияКраснодарский край
Лесные пожары в России
Авиация Минобороны потушила в Сибири лесные пожары на площади 753 тыс. га
В тушении принимают участие самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8
Читать полностью