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Летевший в Сочи Sukhoi Superjet совершил экстренную посадку в аэропорту Минвод

Борт совершил внеплановую посадку по техническим причинам

ПЯТИГОРСК, 4 августа. /ТАСС/. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут", летевший из Элисты в Сочи, в воскресенье совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод по техническим причинам. Об этом сообщил ТАСС представитель аэропорта.

"В 18:57 мск была экстренная посадка самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут", который следовал по маршруту Элиста - Сочи. Сел в аэропорту Минвод по техническим причинам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все пассажиры сейчас находятся в здании аэропорта.

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