Источник: SSJ экстренно сел в Минводах из-за сработавшего датчика разгерметизации салона

ПЯТИГОРСК, 4 августа. /ТАСС/. Срабатывание датчика разгерметизации салона, по предварительной информации, стало причиной экстренного приземления самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут" в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах Ставропольского края.

"По предварительным данным, самолет совершил экстренную посадку из-за срабатывания датчика разгерметизации салона", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет осмотрят технические специалисты.

Самолет летел из Элисты в Сочи, на борту находился 81 пассажир. Посадка прошла в штатном режиме, пассажиров доставят в пункт назначения резервным бортом.