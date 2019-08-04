{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: SSJ экстренно сел в Минводах из-за сработавшего датчика разгерметизации салона

Самолет осматривают технические специалисты

ПЯТИГОРСК, 4 августа. /ТАСС/. Срабатывание датчика разгерметизации салона, по предварительной информации, стало причиной экстренного приземления самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут" в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах Ставропольского края.

"По предварительным данным, самолет совершил экстренную посадку из-за срабатывания датчика разгерметизации салона", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет осмотрят технические специалисты.

Самолет летел из Элисты в Сочи, на борту находился 81 пассажир. Посадка прошла в штатном режиме, пассажиров доставят в пункт назначения резервным бортом.

Теги
РоссияСтавропольский край
Стрельба в Дейтоне
Полиция установила личность стрелка в Дейтоне
Им оказался 24-летний житель города Беллбрук Коннор Беттс
Читать полностью