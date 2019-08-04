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Стрельба в торговом центре в Техасе

Глава МИД Мексики назвал стрельбу в Эль-Пасо терактом против мексиканцев в США

Марсело Эбрард заявил, что власти латиноамериканской страны намерены выдвинуть соответствующие обвинения в суде

МЕХИКО, 5 августа. /ТАСС/. Власти Мексики сочли терактом против соотечественников стрельбу в торговом центре в Эль-Пасо в штате Техас в субботу. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард на пресс-конференции.

"Мы считаем случившееся террористическим актом, направленным против мексиканско-американского сообщества и мексиканцев в США", - сказал глава внешнеполитического ведомства. Он отметил, что власти Мексики намерены выдвинуть соответствующие обвинения в суде. Как сообщил в воскресенье президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, жертвами трагедии стали шесть мексиканцев, семь получили ранения.

В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Погибли 20 человек, 26 ранены, нападавшего задержала полиция. В тот же день Лопес Обрадор выразил соболезнования родственникам всех жертв.

Теги
МексикаСШАЛопес Обрадор, Андрес МануэльСтрельба в торговом центре в Техасе
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